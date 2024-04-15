Паводок движется на Курган, вода уже в 10 км от города
По реке Тобол идет более одного миллиарда 300 миллионов кубометров воды, что в два раза превышает объем сбросов 1994 года, когда река поднялась более чем на десять метров.
Таджикистан вводит визовый режим в отношении граждан Турции
Мера принята «с целью реализации принципа взаимности». Ранее Турция приняла решение ввести визовый режим в отношении граждан Таджикистана.
В парламенте Грузии произошла драка из-за закона об иноагентах
На лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе прямо во время заседания неожиданно напал глава оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили. Другие парламентарии кинулись разнимать дерущихся.
Фейковое приложение Сбера появилось в App Store
В кол-центре Сбербанка подтвердили, что приложение является мошенническим, а его скачивание может привести к потере личных данных.
Суд приговорил экс-руководителя Merlion к 22 годам колонии
Суд признал его виновным в участии в преступном сообществе, покушении на получение взятки, заведомо ложном доносе, даче заведомо ложных показаний и в соучастии в фальсификации доказательств по уголовному делу.
Главные новости к вечеру 15 апреля
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Паводок движется на Курган, вода уже в 10 км от города