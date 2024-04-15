Главные новости к вечеру 15 апреля

Паводок движется на Курган, вода уже в 10 км от города

По реке Тобол идет более одного миллиарда 300 миллионов кубометров воды, что в два раза превышает объем сбросов 1994 года, когда река поднялась более чем на десять метров.



Таджикистан вводит визовый режим в отношении граждан Турции

Мера принята «с целью реализации принципа взаимности». Ранее Турция приняла решение ввести визовый режим в отношении граждан Таджикистана.



В парламенте Грузии произошла драка из-за закона об иноагентах

На лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе прямо во время заседания неожиданно напал глава оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили. Другие парламентарии кинулись разнимать дерущихся.



Фейковое приложение Сбера появилось в App Store

В кол-центре Сбербанка подтвердили, что приложение является мошенническим, а его скачивание может привести к потере личных данных.



Суд приговорил экс-руководителя Merlion к 22 годам колонии

Суд признал его виновным в участии в преступном сообществе, покушении на получение взятки, заведомо ложном доносе, даче заведомо ложных показаний и в соучастии в фальсификации доказательств по уголовному делу.