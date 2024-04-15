Ночью в Воронежской области похолодает до +2 градусов

В ночь на вторник, 16 апреля, термометры в Воронежской области покажут от 2 до 7 градусов тепла. В самой столице Черноземья ожидается +4…+6 градусов. Эта ночь станет самой холодной на текущей рабочей неделе, сообщается в свежем прогнозе регионального гидрометцентра.
В дневное время воздух в Воронеже прогреется до +18…+20 градусов. Существенных осадков не ожидается, но будет пасмурно. В отдельных районах области термометры покажут до 21 градуса тепла.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что наступившая рабочая неделя будет по большей части пасмурной и дождливой. Сильного похолодания не ожидается.