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Ночью в Воронежской области похолодает до +2 градусов

В последующие дни будет теплее.

Сейчас в Ричмонде: +26° 4 м/с 32% 756 мм рт. ст. +25°

В ночь на вторник, 16 апреля, термометры в Воронежской области покажут от 2 до 7 градусов тепла. В самой столице Черноземья ожидается +4…+6 градусов. Эта ночь станет самой холодной на текущей рабочей неделе, сообщается в свежем прогнозе регионального гидрометцентра.

В дневное время воздух в Воронеже прогреется до +18…+20 градусов. Существенных осадков не ожидается, но будет пасмурно. В отдельных районах области термометры покажут до 21 градуса тепла.

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что наступившая рабочая неделя будет по большей части пасмурной и дождливой. Сильного похолодания не ожидается.