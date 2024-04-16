Первую платную муниципальную парковку в Калининграде запустили в тестовом режиме

Власти приступили к созданию муниципальных платных парковок в 2023 году. В перспективе стоянки собираются оборудовать рядом с управлением ГИБДД на Черняховского, на Озерова, Юношеской, Театральной, Клинической и в других местах. Парковки также обустроят рядом с Домом искусств, Южным парком и дворцом спорта «Юность».