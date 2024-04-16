Первую платную муниципальную парковку в Калининграде запустили в тестовом режиме. Стоянка на 37 мест располагается напротив башни Врангеля. В период с 15 апреля по 14 мая парковка будет бесплатной.
Первые пять муниципальных стоянок в Калининграде откроют 15 мая. Парковки также появятся возле Детской поликлиники на улице Гайдара, у Медового моста на Октябрьской, рядом с ДС «Янтарный» и новым медучреждением на Согласия.
Стоимость стоянки для машин массой до 3,5 тонн составит 70 рублей в час, более — 150. Плату не будут брать с автомобилей аварийных, экстренных и специальных служб, инвалидов и ветеранов.
Власти приступили к созданию муниципальных платных парковок в 2023 году. В перспективе стоянки собираются оборудовать рядом с управлением ГИБДД на Черняховского, на Озерова, Юношеской, Театральной, Клинической и в других местах. Парковки также обустроят рядом с Домом искусств, Южным парком и дворцом спорта «Юность».
Глава администрации Елена Дятлова объясняла, что парковочные пространства создают не для «усложнения жизни горожанам». Власти хотят навести порядок на стоянках и сократить количество автомобилей в центре.