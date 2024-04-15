Дождливо и туманно: какой будет погода в Казахстане 16 апреля

АЛМАТЫ, 15 апр — Sputnik. По-прежнему с прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана сохранится дождливая погода, прогнозируют синоптики. В горных районах юго-востока и юга ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). По Казахстану ожидаются грозы, туманы, усиление ветра, на юге страны — шквал.