Дождливо и туманно: какой будет погода в Казахстане 16 апреля

АЛМАТЫ, 15 апр — Sputnik. По-прежнему с прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана сохранится дождливая погода, прогнозируют синоптики. В горных районах юго-востока и юга ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). По Казахстану ожидаются грозы, туманы, усиление ветра, на юге страны — шквал.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго- западный ночью 3−8, днем 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 0−2, днем 14−16 тепла.
Алматы: пасмурно, дождь, ночью и утром сильный дождь, гроза. Ветер западный 3−8, при грозе порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−12, днем 12−14 тепла.
Шымкент: переменная облачность, временами дождь, ночью сильный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный 8−13, при грозе порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 8−10, днем 18−20 тепла.