Минюст предложил дать приставам право носить и применять оружие

«Как показывает практика, зачастую возникают ситуации, представляющие угрозу жизни и здоровью судебных приставов-исполнителей и дознавателей», — сообщила пресс-службе Минюста ТАСС. Проект Минюста уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
Согласно действующему законодательству, право применить физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие есть только у судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов. В Минюсте обратили внимание на то, что опасные для жизни ситуации возникают и у и других сотрудников.
Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, директор ФССП утвердит перечень должностей сотрудников, имеющих право на ношение, хранение и применение огнестрельного оружия и спецсредств.
Ранее Минюст предложил в рамках исполнительного производства не разыскивать имущество гражданина, если сумма его долга не превышает 30 тыс. руб. При задолженности такого размера взыскание через имущество экономически нецелесообразно с точки зрения расходов и эффективности работы приставов, поясняют юристы.