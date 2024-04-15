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Минюст предложил дать приставам право носить и применять оружие

Минюст России разработал законопроект, предлагающий наделить правом на ношение оружия судебных приставов-исполнителей и приставов-дознавателей. Проект также дает приставам право применять силу в особых случаях. Предполагается, что оружие будут выдавать только прошедшим подготовку сотрудникам — это порядка 5 тыс. человек.

Источник: РИА "Новости"

«Как показывает практика, зачастую возникают ситуации, представляющие угрозу жизни и здоровью судебных приставов-исполнителей и дознавателей», — сообщила пресс-службе Минюста ТАСС. Проект Минюста уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Согласно действующему законодательству, право применить физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие есть только у судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов. В Минюсте обратили внимание на то, что опасные для жизни ситуации возникают и у и других сотрудников.

Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, директор ФССП утвердит перечень должностей сотрудников, имеющих право на ношение, хранение и применение огнестрельного оружия и спецсредств.

Ранее Минюст предложил в рамках исполнительного производства не разыскивать имущество гражданина, если сумма его долга не превышает 30 тыс. руб. При задолженности такого размера взыскание через имущество экономически нецелесообразно с точки зрения расходов и эффективности работы приставов, поясняют юристы.

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