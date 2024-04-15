Минюст предложил дать приставам право носить и применять оружие

Согласно действующему законодательству, право применить физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие есть только у судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов. В Минюсте обратили внимание на то, что опасные для жизни ситуации возникают и у и других сотрудников.