Москвичей призвали пересесть на городской транспорт из-за дождя

Интенсивное движение в городе уже наблюдается на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) от Хорошевской эстакады до проспекта Мира, на внешней стороне ТТК от Русаковской эстакады до улицы Сущевский Вал, а также на МКАД в районе Ленинградского шоссе.