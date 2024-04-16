В Красноярске приступили к ремонту памятной стелы в Гвардейском парке

В парке Гвардейский приступили к ремонту памятной стелы. Об этом рассказали в администрации Красноярска.
Демонтажные работы в районе стелы начались 14 апреля. Сперва рабочим предстоит убрать старый асфальт и брусчатку. После начнётся ремонт конструкции стелы. Планируется привести её в порядок, сохранив все исторические элементы.
Выполнение большого объёма работ по восстановлению стелы зависит от погоды. Подрядчики должны будут покрыть металлический каркас объекта антикоррозийным покрытием, очистить от краски тематические барельефы северного и западного фасадов, а также вернуть потерянные элементы и воссоздать авторское цветовое решение. Ещё предстоит заменить объёмные буквы, мемориальную доску, облицовку восточного и южного фасадов. Из гранита сделают постамент для возложения цветов и ступени. Будет заменена брусчатка и уложен новый асфальт. Из городского бюджета на ремонт стелы выделено около 14 миллионов рублей.
Сама стела была установлена в честь героев, отправившихся на фронт в первые годы Великой Отечественной войны и располагается на месте формирования в 1939—1941 года 119/17 Гвардейской дивизии. Именно у стелы в Гвардейском парке традиционно проводятся мероприятия, посвящённые Победе советского народа в Великой Отечественной войне.
Работы по восстановлению стелы должны закончиться до конца июля 2024 года.