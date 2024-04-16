В Красноярске приступили к ремонту памятной стелы в Гвардейском парке

Выполнение большого объёма работ по восстановлению стелы зависит от погоды. Подрядчики должны будут покрыть металлический каркас объекта антикоррозийным покрытием, очистить от краски тематические барельефы северного и западного фасадов, а также вернуть потерянные элементы и воссоздать авторское цветовое решение. Ещё предстоит заменить объёмные буквы, мемориальную доску, облицовку восточного и южного фасадов. Из гранита сделают постамент для возложения цветов и ступени. Будет заменена брусчатка и уложен новый асфальт. Из городского бюджета на ремонт стелы выделено около 14 миллионов рублей.