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В Калининграде построят пешеходный «философский мост»

КАЛИНИНГРАД, 15 апр — РИА Новости. Пешеходный «философский мост» построят в Калининграде, о старте работ заявили по итогам встречи губернатор Калининградской области Антон Алиханов и председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Будущий мост, названный топонимической комиссией Калининграда “Философский”, соединит улицу Виктора Гюго и остров Канта. Длина сооружения составит 50 метров, ширина — три метра. Он будет пешеходным и разводным… Эта территория входит в так называемый “Музейный квартал” Калининграда, объединяющий несколько популярных туристических маршрутов, музеев и достопримечательностей исторического центра Калининграда», — говорится в сообщении.

Отмечено, что Сбербанк профинансирует почти треть затрат на строительство пешеходного моста. На эти цели банк направляет 180 миллионов рублей. Часть средств поступит по линии областного правительства и муниципалитета. Общая стоимость проекта оценивается в сумме более 600 миллионов рублей.

«Контракт подписан, подрядчик может приступать к обустройству стройплощадки. Спасибо коллегам из Сбера, они направляют существенную сумму на этот объект», — приводит пресс-служба слова губернатора Антона Алиханова.

Заказчиком строительства объекта выступает благотворительный фонд «Благоустройство и взаимопомощь», который не один год организует сбор средств на возведение общественно значимых объектов и ремонт исторических зданий.

«Активные строительные работы на объекте начнутся в конце июня, когда завершится установленный правилами рыболовства период тишины на водоёмах. Завершить строительство планируется к лету 2025 года».

говорится в сообщении

Председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов отметил, что сделан ещё один шаг к повышению туристической привлекательности Калининграда и развитию комфортной городской среды.

«Для людей “Философский мост” станет любимым местом для прогулок и фотографий на память», — приводит пресс-служба слова Дмитрий Суховерхова.

строительство