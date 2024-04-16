В Калининграде построят пешеходный «философский мост»

«Будущий мост, названный топонимической комиссией Калининграда “Философский”, соединит улицу Виктора Гюго и остров Канта. Длина сооружения составит 50 метров, ширина — три метра. Он будет пешеходным и разводным… Эта территория входит в так называемый “Музейный квартал” Калининграда, объединяющий несколько популярных туристических маршрутов, музеев и достопримечательностей исторического центра Калининграда», — говорится в сообщении.