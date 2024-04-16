В Калининграде построят пешеходный «философский мост»

«Будущий мост, названный топонимической комиссией Калининграда “Философский”, соединит улицу Виктора Гюго и остров Канта. Длина сооружения составит 50 метров, ширина — три метра. Он будет пешеходным и разводным… Эта территория входит в так называемый “Музейный квартал” Калининграда, объединяющий несколько популярных туристических маршрутов, музеев и достопримечательностей исторического центра Калининграда», — говорится в сообщении.
Отмечено, что Сбербанк профинансирует почти треть затрат на строительство пешеходного моста. На эти цели банк направляет 180 миллионов рублей. Часть средств поступит по линии областного правительства и муниципалитета. Общая стоимость проекта оценивается в сумме более 600 миллионов рублей.
«Контракт подписан, подрядчик может приступать к обустройству стройплощадки. Спасибо коллегам из Сбера, они направляют существенную сумму на этот объект», — приводит пресс-служба слова губернатора Антона Алиханова.
Заказчиком строительства объекта выступает благотворительный фонд «Благоустройство и взаимопомощь», который не один год организует сбор средств на возведение общественно значимых объектов и ремонт исторических зданий.
«Активные строительные работы на объекте начнутся в конце июня, когда завершится установленный правилами рыболовства период тишины на водоёмах. Завершить строительство планируется к лету 2025 года».
Председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов отметил, что сделан ещё один шаг к повышению туристической привлекательности Калининграда и развитию комфортной городской среды.
«Для людей “Философский мост” станет любимым местом для прогулок и фотографий на память», — приводит пресс-служба слова Дмитрий Суховерхова.