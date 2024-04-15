Какой сегодня праздник: 16 апреля

Также сегодня День Чарли Чаплина. Гениальный актер немого кино родился в Лондоне 16 апреля 1889 года. Образ трогательного бродяги, человека с черными усиками, большим котелком и неизменной тросточкой до сих пор вызывает восторг. Его простые, с незатейливым сюжетом картины, вышедшие на экран еще в прошлом веке, мы смотрим до сих пор, не отрывая глаз, благодаря изумительной игре актера, который практически за всю свою актерскую карьеру не разговаривал с экрана ни разу. Это был добрый, солнечный человек, обладающий особенным восприятием жизни.