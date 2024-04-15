Какой сегодня праздник: 16 апреля

Что интересного произошло 16 апреля
Сегодня отмечается Всемирный день голоса — ежегодное интернациональное мероприятие, посвященное феномену голоса. Цель праздника — продемонстрировать огромнейшую важность голоса в нашей повседневной жизни как основного средства общения и предмета изучения множества наук, таких как физика, психология, фонетика и биология. Также голос важен для многих видов искусств, таких как музыка и театр. Этот всемирный день был учрежден в 1999 году благодаря совместным усилиям американских и европейских отоларингологов и логопедов, в частности Американской академии отоларингологии (American Academy for Otolaryngology — Head and Neck Surgery) и доктора медицины Марио Андреа из Португалии.
Восемьдесят пять лет назад в этот день, 16 апреля 1934 года, постановлением Центрального исполнительного комитета (ЦИК) СССР было учреждено почетное звание Героя Советского Союза.
Также сегодня День Чарли Чаплина. Гениальный актер немого кино родился в Лондоне 16 апреля 1889 года. Образ трогательного бродяги, человека с черными усиками, большим котелком и неизменной тросточкой до сих пор вызывает восторг. Его простые, с незатейливым сюжетом картины, вышедшие на экран еще в прошлом веке, мы смотрим до сих пор, не отрывая глаз, благодаря изумительной игре актера, который практически за всю свою актерскую карьеру не разговаривал с экрана ни разу. Это был добрый, солнечный человек, обладающий особенным восприятием жизни.
В Болгарии сегодня отмечают День Конституции — верховного закона страны, которая в 1879 году была принята первым великим народным собранием страны и являлась на то время самой прогрессивной Конституцией. Она закрепила за Болгарией государственное устройство конституционной монархии и парламентскую законодательную власть.
Исторические события 16 апреля в мире
1618-й — Уильям Гарвей впервые изложил новый взгляд на систему кровообращения в организме человека;
1871-й — Берлин провозглашен столицей Германии;
1964-й — американская летчица Джеральдина Мок приземлилась в Западной Германии, став первой женщиной, совершившей полет вокруг земного шара;
1972-й — стартовала пятая экспедиция по программе «Аполлон» с высадкой на поверхность Луны.
Исторические события 16 апреля в Казахстане.
2010-й — в рамках мирового турне в Казахстан прибыл главный приз мирового футбола — Кубок мира по футболу FIFA;
2011-й — в Казахстане запущен масштабный телевизионный проект-экспедиция «По следам мудрецов» — по исследованию трудов отечественных ученых, изучавших ислам и ее истоки в степи.
Дни рождения знаменитостей 16 апреля в мире
В 1924 году родился Генри Манчини — американский кинокомпозитор и дирижер. Написал музыку почти к 500 фильмам и телесериалам, обладатель премий «Оскар» и «Грэмми», к примеру, к фильму «Завтрак у Тиффани», которую исполнила Одри Хепберн;
в 1939 году родилась Дасти Спрингфилд — британская певица, карьера которой охватила четыре десятилетия. Ее песня Son of the Preacher Man звучит в культовом фильме Квентина Тарантино «Криминальное чтиво»;
в 1967 году родился Владимир Асимов — российский певец, композитор, актер. Заслуженный артист РФ (2001). Экс-участник группы «На-на» (1991−2003);
в 1978 году родился Иван Ургант — российский актер, телеведущий, музыкант, шоумен.
Кто родился 16 апреля в Казахстане
В 1951 году родился Ерсерик Сийрбаев — банковский омбудсмен Республики Казахстан.
День смерти знаменитостей 16 апреля в мире
В 1965 году умер Синди Чаплин — английский актер, старший брат Чарли Чаплина;
в 1982 году умер Анатолий Александров — российский композитор, пианист, педагог;
в 2013 году умер Юрий Попов — оперный певец (драматический баритон), народный артист СССР;
в 2015 году убит Олесь Бузина — украинский журналист, историк, писатель, публицист.
16 апреля в православном календаре
Сегодня отмечается народный праздник Никита Водопол. Православная церковь в этот день вспоминает святого Никиту Исповедника, настоятеля Мидикийского монастыря.
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Никита, Ксения, Юлия, Марина, Альбина.