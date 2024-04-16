В Калининграде пройдут съёмки фильма «Василий Тёркин»

Примечательно, что Александр Твардовский заключительные главы самой известной поэмы о Великой Отечественной войне написал в Тапиау, как до 1946 года назывался Гвардейск. Писатель оказался в этом городе вместе с войсками 3-го Белорусского фронта, в составе которого он служил военным корреспондентом.