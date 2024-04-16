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В Калининграде пройдут съёмки фильма «Василий Тёркин»

Жителей региона приглашают поучаствовать в картине о войне.

В Калининграде пройдут съёмки эпизодов фильма «Василий Тёркин». Главный режиссёр ленты Карен Геворкян и исполнители главных ролей приглашают жителей региона сняться в сценах картины о войне. Об этом сообщается в группе «Массовка Калининград. Запись на съемки в кино» «ВКонтакте».

Для участия в масштабном проекте кандидаты должны соответствовать следующим требованиям:

  • естественный внешний вид без пирсинга, татуировок на видимых местах, татуажа, пластических операций и так далее;
  • образ должен соответствовать середине 1940-х годов;
  • натуральный цвет волос, приветствуется седина;
  • предпочтение отдадут мужчинам с усами и бородой.

Съёмки будут проходить с 17 по 28 апреля. Авторы картины уже побывали в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, белорусской деревне Забродье и Торжке.

Примечательно, что Александр Твардовский заключительные главы самой известной поэмы о Великой Отечественной войне написал в Тапиау, как до 1946 года назывался Гвардейск. Писатель оказался в этом городе вместе с войсками 3-го Белорусского фронта, в составе которого он служил военным корреспондентом.

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