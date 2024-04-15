В Минске состоялся закрытый показ белорусской кинокомедии «АЗС № 1»

МИНСК, 15 апр — Sputnik. В понедельник в Минске состоялся закрытый показ комедийного фильма «АЗС № 1», снятого телеканалом ОНТ. На него были приглашены высшие должностные лица, руководители киновидеопроката областных организаций и Мингорисполкома, артисты белорусской эстрады, а также актеры, принявшие участие в съемках.
«Мы надеемся, что фильм вызовет интерес у прокатчиков и тогда мы пропустим его по кинотеатрам», — заявил председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал» Марат Марков, передает корреспондент Sputnik.
Он уточнил, что сегодня состоялся закрытый показ, «чтобы понять, что будет дальше».
Также Марков отметил, что в настоящее время очень не хватает такого национального контента, как кино для белорусов и с белорусами в главных ролях. К этому вопросу, уверен он, «нужно подходить системно и на государственном уровне».
До начала показа перед зрителями выступили актеры фильма. Ольга Нефедова, сыгравшая роль майора милиции, обратила внимание на то, что ранее все главные роли доставались российским коллегам.
«Находясь уже 32 года в профессии, всегда сталкиваешься с тем, что главные роли играют приглашенные российские, московские актеры. А сейчас мы получили эту возможность», — сказала Нефедова.
Кто снялся в комедии?
Главные роли в фильме «АЗС № 1» исполнили Максим Сокол, Сергей Новицкий, Инна Савенкова, Юрий Зинченко и молодой актер, студент Академии искусств Назар Таманский.
Также в кинокартине были задействованы более 30 профессиональных белорусских актеров.
Роль в эпизоде сыграл знаменитый Марат Башаров. Героями комедии также стали КВНщики из популярной команды высшей лиги «Борцы — Северный десант» Рухин Магеррамов и Юсиф Юсифов и финалистки конкурса «Мисс Беларусь».
О чем фильм?
Весь сюжет фильма построен на работе заправочной станции.
Начальник АЗС № 1 Аркадий Брониславович Комаровский хочет выиграть конкурс на звание лучшей заправки, объявленный гендиректором, и всячески стремится к этой цели. Для этого он использует своих сотрудников. На пути героев встречается множество препятствий, но все они с юмором ими преодолеваются.
По мнению корреспондента Sputnik, фильм получился легким и жизненным, подойдет для просмотра всей семьей.