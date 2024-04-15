Последний день дикой жары: На Молдову идет неделя дождей и холода — синоптики об опасности перепад температур

Завтрашний день не принесет существенных изменений, лишь ближе к вечеру на севере ожидаются небольшие кратковременные дожди, передает Государственная гидрометеорологическая служба (ГГС).
По словам метеорологов, температурный режим будет аналогичен предыдущему дню.
Ветер будет дуть с северо-запада умеренный, в некоторых регионах с усилением. Минимальная температура будет колебаться между +10°C и +15°C. Максимальная температура будет колебаться между +25°C и +30°C.
Со среды существенно похолодает, местами пройдут дожди и ливни, сопровождающиеся грозами.