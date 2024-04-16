Какой сегодня праздник: 16 апреля

Что празднуют в мире.
Во всем мире 16 апреля отмечают День голоса. Инициатором учреждения международного праздника еще в 1990-х годах выступили зарубежные специалисты-отоларингологи. В России к празднованию Дня присоединились в 2006 году. Кстати, голос человека абсолютно уникален, как отпечатки пальцев.
Еще 16 апреля — День мира в Чеченской республике и День науки в Таджикистане. Во всем мире — День добрых дел и День точки с запятой.
Знаменательные события.
В 1618 году в этот день известный английский врач Уильям Гарвей выступил в Лондоне с лекцией и изложил новую версию системы кровообращения человека, предположив, что кровь движется в организме по двум кругам. Благодаря этому открытию Гарвей считается основателем современной физиологии.
В 1866 году было совершено первое покушение на императора Александра II. Стрелявший в него террорист Дмитрий Каракозов промахнулся, пуля пролетела над головой государя.
В 1871 году Берлин был провозглашен столицей Германской империи. До этого момента Германия не была единым национальным государством и не имела столицы.
В 1905 году был создан первый в России профсоюз: его организовали работники сферы печати.
16 апреля 1944 года в рамках Крымской наступательной операции Красная армия подошла к Севастополю. До 30 апреля было несколько попыток взять город. Генеральный штурм был предпринят 5 мая. После четырех дней тяжелейших боев 9 мая войска освободили город. А 12 мая остатки вражеских войск на мысе Херсонес сложили оружие.
Кто родился.
В 1847 году родился русский врач, основатель отечественной педиатрии Нил Филатов. Изучал инфекционные болезни у детей, в частности описал один из ранних признаков кори, разработал сыворотку для лечения дифтерии.
В 1889 году родился знаменитый английский и американский киноактер, комик Чарли Чаплин, создавший один из самых узнаваемых кинообразов и ставший символом юмора в кино. А еще Чаплин — первый в мире актер, чье фото опубликовали на обложке журнала.
В 1927 году родился Папа Римский Бенедикт XVI (Йозеф Алоиз Ратцингер). 11 февраля 2013 года Бенедикт XVI сообщил о решении покинуть свой пост в связи с преклонным возрастом, став первым за шестьсот лет (после Григория XII) понтификом, ушедшим на покой по собственному решению.
Также в этот день родились советский и российский актер Николай Мерзликин, Народный артист России и кинорежиссер Александр Семчев, американский актер Марин Лоуренс и другие.