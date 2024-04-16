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Житель Уссурийска организовал нелегальный авторынок под окнами многоэтажки

Торговля мешает жильцам дома.

Жители Уссурийска пожаловались, что их сосед организовал во дворе нелегальный авторынок. Об этом сообщили местные жители в телеграм-канале «От подписчика_Уссурийск».

Пользователи сети рассказали, что по ул. Строительная 5Б один из местных жильцов самовольно еще несколько лет назад захватил часть общедомовой территории и устроил на нем авторынок. Поначалу на участке возле дома стояли 2−3 машины. Теперь число автомобилей выросло до 15−20.

«Торговля идёт и днём и вечером, мешая живущим там людям, под чьими окнами эти машины находятся. Разговоры не помогают», — пожаловались соседи.

Напомним, также в Приморье недовольство среди жителей Надежденского района вызвал переезд крупнейшего дальневосточного авторынка «Зеленый угол», в связи с чем прокуратура организовала проверку.

торговля