Житель Уссурийска организовал нелегальный авторынок под окнами многоэтажки

Пользователи сети рассказали, что по ул. Строительная 5Б один из местных жильцов самовольно еще несколько лет назад захватил часть общедомовой территории и устроил на нем авторынок. Поначалу на участке возле дома стояли 2−3 машины. Теперь число автомобилей выросло до 15−20.