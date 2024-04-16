Будет горячо. ГУП ТЭК испытает трубы в шести районах Петербурга

За один день всё, что запланировали, не успеют. В среду, 17 апреля, в Пушкинском районе высокой температурой проверят магистральные и внутриквартальные тепловые сети на территории, ограниченной Кузьминским шоссе, Петербургским шоссе, ул. Детскосельской, ул. Магазейной, ул. Церковной, ул. Оранжерейной, ул. Дворцовой.



В Красногвардейском районе проверят распределительные сети на шоссе Революции, д. 84.



В Невском районе — сети в границах домов 28, 32, 34, 42, 42 лит. Б по ул. Цимбалина.



В четверг, 18 апреля, теплоэнергетики испытают распределительные тепловые сети от групповой котельной на пл. Фабереже, д. 8, а также сети в границах Большого Сампсониевского пр. и Гельсингфорсской ул. в Выборгском районе.



Всего в период с 16 по 18 апреля специалистам предстоит проверить свыше 36 км трубопроводов, отмечают в ГУП ТЭК. Если вы увидите парение — не приближайтесь к источнику. Под асфальтом может находиться промоина с кипятком.