Что можно и нельзя делать в день Никиты Водопола 16 апреля, который называют праздник Водяного

Православная церковь 16 апреля вспоминает святого Никиту Исповедника. В народе празднуют день Никиты Водопола. Название возникло из-за того, что в указанный день начинал таять снег. Есть одно название — праздник Водяного. Считалось, что вместе с озерами просыпался Водяной, которого пытались задобрить угощениями.
Что нельзя делать 16 апреля
Запрещено в указанный день резко ставить стакан или же чашку на стол. Если пролить воду, то в скором времени можно совершить большую ошибку. Кроме того, после мытья пола не рекомендуется выливать воду. Нельзя умываться проточной водой. Согласно приметам, может отвернуться удача.
Что можно делать 16 апреля
По традиции, было принято задабривать Водяного. Как правило, в воду бросали хлеб, кашу, птичьи потроха. Что касается рыбаков, то они лили в вводу масло и таким образом пытались задобрить Водяного, чтобы не остаться без улова.
Согласно приметам, ясная ночь указывает на заморозки. Про перемену погоды предупреждал красный восход. В том случае, если 16 апреля пошел дождь, то до конца весны будет неустойчивая погода. Северный ветер указывают на дождливые дни.