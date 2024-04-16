Что можно и нельзя делать в день Никиты Водопола 16 апреля, который называют праздник Водяного

Запрещено в указанный день резко ставить стакан или же чашку на стол. Если пролить воду, то в скором времени можно совершить большую ошибку. Кроме того, после мытья пола не рекомендуется выливать воду. Нельзя умываться проточной водой. Согласно приметам, может отвернуться удача.