Врач-трансфузиолог, машинист экскаватора и товаровед. Десять вакансий для подработки назвали белорусам в апреле 2024

Сразу десять интересных вакансий на подработку назвали белорусам в апреле 2024 года. Как и месяцем ранее, обращаясь к данным Общереспубликанского банка вакансий, будем рассматривать те предложения о работе, где занятость составляет не менее 0,25 ставки. Предложения с занятостью, большей, чем четверть ставки рассматривать будем, меньше — нет.
Хальчанская базовая школа (находится она в деревне Хальч Ветковского района Гомельской области) для работы на 0,25 ставки ищет руководителя физического воспитания, наличие высшего образования обязательно. Работа по односменному графику. Максимальный заработок определен на уровне в 200 белорусских рублей, минимальная планка — 150 рублей ежемесячно.
От 150 до 180 рублей — именно в этом диапазоне определен заработок в объявлении, размещенной Жодинской женской гимназией: нужен педагог-психолог. «Адаптивность и гибкость, деловая коммуникация, решение проблем», — так определены необходимые специалисту навыки. Плюс высшее образование. Отметим, что речь идет о занятости сразу в 0,5 ставки.
Секретарь на 0,25 ставки нужен «Малоритское ПМК-20». Подойдут кандидаты со средним специальным образованием, работа постоянная, график односменный. Заработок — 150 рублей.
Жодинский городской центр культуры и досуга в Общереспубликанском банке вакансий свою тоже разместил: требуется режиссер на четверть ставки. Работа творческая, нужно, как говорится в объявлении, быть готовым к режиму гибкого рабочего времени. Зарплата — 140−150 рублей.
Врач-трансфузиолог отделения клинической трансфузиологии нужен в Барановичскую центральную поликлинику. От соискателей: высшее образование, трехлетний опыт работы, при подработке в 0,25 ставки зарплата — от 130 до 140 белорусских рублей.
Сразу 0,3 ставки открыты к совмещению на РУП «Могилевэнерго». Ищут там уборщика помещений, само рабочее место — в городе Круглое. Зарплата определена однозначным образом: 128 рублей 94 копейки.
Педагог дополнительного образования нужен в ясли-сад № 98 Витебска, занятость — 0,25 ставки. Никаких пожеланий, исключая наличие у претендентов высшего образования, в объявлении не указано, а вот зарплата — да: от 120 до 130 рублей.
КУП «Брестское спецпредприятие» ищет машиниста экскаватора на 0,25 ставки, предлагаемый заработок — от 120 до 160 рублей. Есть у данного предприятия и вакансий (на 0,25) водителя автомобиля, заработок — аналогичный.
От 116 до 150 рублей предлагается на подработке (0,25) аккомпаниатором, работодатель — Централизованная клубная система Чериковского района, само рабочее место — непосредственно в Черикове Могилевской области. Рассматриваются кандидаты с как минимум средним специальным образованием.
Товаровед на 0,25 ставки нужен для работы в «Гомельском ПО “Кристалл”. Зарплата — 111 рублей 60 копеек, работать нужно в пункте скупки драгоценных металлов. Работодатель хотел бы видеть работника с высшим образованием.
А здесь назвали десять вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в апреле 2024: шеф-повар с зарплатой 19,1 тысячи, конструктор обуви на десять тысяч и прораб — на пять.