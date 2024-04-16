Врач-трансфузиолог, машинист экскаватора и товаровед. Десять вакансий для подработки назвали белорусам в апреле 2024

Сразу десять интересных вакансий на подработку назвали белорусам в апреле 2024 года. Как и месяцем ранее, обращаясь к данным Общереспубликанского банка вакансий, будем рассматривать те предложения о работе, где занятость составляет не менее 0,25 ставки. Предложения с занятостью, большей, чем четверть ставки рассматривать будем, меньше — нет.