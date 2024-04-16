«Полный коллапс»: нововведение в центре Владивостока поставило в тупик водителей

Ограничения будут действовать в течение нескольких дней: 16, 17, 21 и 22 апреля, 3, 4, 6, 7, 8 и 9 мая. Парковка будет запрещена на Корабельной Набережной, Светланской, Алеутской, Океанском проспекте, Суханова, Семёновской и Уборевича.