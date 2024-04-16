«Полный коллапс»: нововведение в центре Владивостока поставило в тупик водителей

Водителей Владивостока предупредили о новых ограничениях парковки в центре города. Нововведения связаны с репетицией парада ко Дню Победы, пишет Telegram-канал «novosti_primorye» (18+).
Ограничения будут действовать в течение нескольких дней: 16, 17, 21 и 22 апреля, 3, 4, 6, 7, 8 и 9 мая. Парковка будет запрещена на Корабельной Набережной, Светланской, Алеутской, Океанском проспекте, Суханова, Семёновской и Уборевича.
Водители города отреагировали на изменения в соцсетях:
«Полный коллапс»;
«Бросаем тачки дома»;
«Ну да проще на автобусе».