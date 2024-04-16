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«Полный коллапс»: нововведение в центре Владивостока поставило в тупик водителей

«Бросаем тачки дома», — отреагировали автомобилисты в соцсетях.

Источник: Соцсети

Водителей Владивостока предупредили о новых ограничениях парковки в центре города. Нововведения связаны с репетицией парада ко Дню Победы, пишет Telegram-канал «novosti_primorye» (18+).

Ограничения будут действовать в течение нескольких дней: 16, 17, 21 и 22 апреля, 3, 4, 6, 7, 8 и 9 мая. Парковка будет запрещена на Корабельной Набережной, Светланской, Алеутской, Океанском проспекте, Суханова, Семёновской и Уборевича.

Водители города отреагировали на изменения в соцсетях:

«Полный коллапс»;

«Бросаем тачки дома»;

«Ну да проще на автобусе».