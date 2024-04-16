Утро в Хабаровске: +17°С, пасмурно, 25 термических аномалий, подвижки льда на Амуре

В связи с повышенным температурным фоном, усилением снеготаяния в горах и прошедшими осадками на реках района им. Лазо (Хор, Кия, Подхоренок, Матай, Катэн) отмечаются подъемы уровней воды на 20−30 см/сутки, на р. Матай у с. Долми уровни воды категории НЯ. В ближайшие дни ожидается дополнительный подъем на 0,2−0,4 м. Затоплена пойма рек Подхоренок, Матай, Катэн, Кия на глубину 0,2−0,7 м.