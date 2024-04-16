Утро в Хабаровске: +17°С, пасмурно, 25 термических аномалий, подвижки льда на Амуре

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 16 апреля отключений холодной и горячей воды нет.
Вчера днем на дорогах краевого центра работали 32 единицы техники, ночью — 4. С магистралей города убраны и вывезены 227 мешков мусора.
За нарушение правил парковки с дорог города эвакуировано 18 авто. Произошло 24 ДТП. За сутки зафиксированы 5 пожаров и 16 возгораний.
На пульт «03» поступило 814 вызовов.
Сегодня утром на городские маршруты вышли 484 единицы общественного транспорта: 21 трамвай, 19 троллейбусов, 444 автобуса.
В связи с транспортными заторами возможны отклонения от установленного расписания движения маршрутов, увеличение интервалов движения между транспортными средствами.
За прошедшие сутки в населенных пунктах на территории края ликвидировано 62 техногенных пожара из них в жилом секторе — 8 на прочих объектах — 54. Для ликвидации загораний и пожаров привлекалось 248 единиц техники и 868 человека.
По данным космического мониторинга на территории края зарегистрировано 25 термических аномалий.
В связи с повышенным температурным фоном, усилением снеготаяния в горах и прошедшими осадками на реках района им. Лазо (Хор, Кия, Подхоренок, Матай, Катэн) отмечаются подъемы уровней воды на 20−30 см/сутки, на р. Матай у с. Долми уровни воды категории НЯ. В ближайшие дни ожидается дополнительный подъем на 0,2−0,4 м. Затоплена пойма рек Подхоренок, Матай, Катэн, Кия на глубину 0,2−0,7 м.
Пойма реки в Бикинском, Вяземском, им. Лазо районах затоплена на глубину 0,4−1,5 м, наблюдается медленное снижение уровней воды. На р. Хор у пос. Среднехорский отмечаются остаточные забереги, у с. Бичевая редкий ледоход.
В Хабаровском районе на р. Манома у с. Манома-1 отмечается подъем уровня воды на 85 см/сутки, близкий к отметкам категории НЯ 510 см, без угрозы хозяйственным объектам. В ближайшее дни ожидается дополнительный подъем на 0,2−0,3 м, с достижением отметок категории НЯ.
На Амуре у г. Хабаровска уровни воды выше обычных на 1,2 м, на Амурской протоке у с. Казакевичево — отмечается ледоход различной интенсивности, на Амуре у г. Хабаровска подвижка льда, выход на лед опасен, вскрытие реки у города ожидается в ближайшие 1−3 дня.
При подвижки льда на реке Амур у г. Хабаровска в районе речного вокзала, повреждение получили 2 пролета ограждения и фонарь освещения. Фонарь обесточен, место огорожено, проход закрыт, пострадавших нет.
В настоящее время действует 6 ледовых переправ: Аяно-Майский район — 2, Верхнебуреинский район — 1, Николаевский район — 1, район им. П. Осипенко −1, Ульчский район — 1.
Солнечная активность — умеренная. Геомагнитное поле — спокойное. Вероятность магнитной бури 10%.
Восход солнца — 06:06, закат — 19:52, долгота дня — 13:43 (+3:25).