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Иноагент Кураев* заявил, что Константинополь восстановил его в сане

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Признанный иностранным агентом и лишенный сана протодиакон Андрей Кураев* опубликовал указ патриарха Константинопольского Варфоломея о «восстановлении в сане» и «приеме в Константинопольский патриархат».

Источник: © РИА Новости

Епархиальный суд Москвы в 2020 году лишил Кураева* сана за «систематический и многолетний характер клеветнической деятельности», а также оскорбительные высказывания в «Живом журнале» в день смерти протоиерея Александра Агейкина без внимания к чувствам скорбящих жены и детей. В апреле 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил это решение за продолжение «деструктивной деятельности» Кураева* и отсутствие покаяния.

«Сей нашей Патриаршей грамотой, во имя Отца и Сына и Святого Духа, мы отпускаем и освобождаем вас от наказания в виде лишения священства и восстанавливаем вас в статусе священнослужителя и в том сане, что был у вас ранее, чтобы вы могли в полной мере пользоваться всем, что надлежит вашему священному статусу (ιερατικής ίδιότητος), как и прежде… Мы включаем вас в число наших святых клириков под нашим омофором», — говорится в переводе документа на греческом языке, который опубликовал бывший протодиакон Русской православной церкви.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

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