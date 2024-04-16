Иноагент Кураев* заявил, что Константинополь восстановил его в сане

«Сей нашей Патриаршей грамотой, во имя Отца и Сына и Святого Духа, мы отпускаем и освобождаем вас от наказания в виде лишения священства и восстанавливаем вас в статусе священнослужителя и в том сане, что был у вас ранее, чтобы вы могли в полной мере пользоваться всем, что надлежит вашему священному статусу (ιερατικής ίδιότητος), как и прежде… Мы включаем вас в число наших святых клириков под нашим омофором», — говорится в переводе документа на греческом языке, который опубликовал бывший протодиакон Русской православной церкви.