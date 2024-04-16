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Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 16 апреля

Из США вывезли жителя Хабаровска, который похитил и мучил шестилетнюю дочь.
Источник: Комсомольская правда

Соединенные штаты Америки выдали России жителя Хабаровска Алексея. Несколько лет назад мужчина похитил шестилетнюю дочь, вывез ее в другую страну и полгода издевался над ней. Матери кое-как удалось вернуть своего ребенка, но наказание мужчина так и не понес. Дело сдвинулось с мертвой точки только сейчас.

Днем 15 апреля в Хабаровске загорелся 14-этажный дом на Запарина, 87. Оказалось, что пожар произошел в квартире на 11 этаже. На место выехали сотрудники МЧС. Верхние квартиры были сильно задымлены, спасатели начали эвакуировать взрослых и детей.

Житель Хабаровска поблагодарил сотрудника полиции за помощь. Мужчина потерял украшение, которое купил жене в подарок. Она убрала золотые серьги в пакет, а те оттуда выпали. Мужчина решил обратиться в полицию.