Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 16 апреля

Соединенные штаты Америки выдали России жителя Хабаровска Алексея. Несколько лет назад мужчина похитил шестилетнюю дочь, вывез ее в другую страну и полгода издевался над ней. Матери кое-как удалось вернуть своего ребенка, но наказание мужчина так и не понес. Дело сдвинулось с мертвой точки только сейчас.