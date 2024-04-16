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ДК «Судостроитель» реконструируют в Комсомольске-на-Амуре

Сейчас учреждение культуры не работает.
Источник: Правительство Хабаровского края

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с управляющим директором УК «Инфратех Концессии» Андреем Шишкиным. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество и работу над совместными проектами. Одним из основных сейчас является восстановление ДК «Судостроитель» в Комсомольске-на-Амуре. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Компания является частью госкорпорации «РОСТЕХ», а ее работа направлена на реализацию инвестиционных проектов «под ключ» на условиях государственно-частного партнерства. Специалисты ищут объекты, разрабатывают финансовую модель, готовят архитектурно-техническую документацию и организовывают строительный процесс.

Чтобы достичь поставленной цели, власти привлекают в регион инвесторов не только для создания крупных проектов, но и развития социально значимых объектов. К ним и относится Дворец культуры в Комсомольске. Сейчас учреждение не работает: 21 год назад здание почти разрушилось из-за серьезного пожара.

— Восстановление ДК «Судостроитель» с сохранением его функций и значения, но с новым качеством благоустройства и услуг — одна из ключевых задач правительства края и вклад в улучшение качества жизни людей, — сказал Михаил Дегтярев.

Восстановление ДК вошло в мастер-план развития города. Один из механизмов реализации проекта — концессионное соглашение, отметили в правительстве Хабаровского края.

В ближайшее время стороны сформируют свои предложения, уделив внимание этому проекту.