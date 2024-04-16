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Копируют голос и выводят на разговор: аферисты стали звонить хабаровчанам от имени губернатора

Мошенники обманывают людей от имени губернатора Хабаровского края.

Источник: РИА "Новости"

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев предупреждает жителей региона о том, что мошенники стали звонить людям от его имени. Обычно звонки и сообщения поступают через мессенджеры. Иногда преступники пытаются копировать голос губернатора и создают фейковые аккаунты. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Глава региона просит хабаровчан не поддаваться на провокации. Он рекомендует не отвечать на звонки с незнакомых номеров, на сообщения с подозрительных аккаунтов и уж, тем более, не делать что-то по чьей-либо указке и не передавать личные данные.

— По возможности, сделайте скриншот сообщения с номером телефона и/или никнеймом и перешлите его в министерство цифрового развития Хабаровского края на электронную почту: min_it@khv.gov.ru, — сказал Михаил Дегтярев.

А незнакомые номера и аккаунты стоит заблокировать.