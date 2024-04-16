Копируют голос и выводят на разговор: аферисты стали звонить хабаровчанам от имени губернатора

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев предупреждает жителей региона о том, что мошенники стали звонить людям от его имени. Обычно звонки и сообщения поступают через мессенджеры. Иногда преступники пытаются копировать голос губернатора и создают фейковые аккаунты. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Глава региона просит хабаровчан не поддаваться на провокации. Он рекомендует не отвечать на звонки с незнакомых номеров, на сообщения с подозрительных аккаунтов и уж, тем более, не делать что-то по чьей-либо указке и не передавать личные данные.
— По возможности, сделайте скриншот сообщения с номером телефона и/или никнеймом и перешлите его в министерство цифрового развития Хабаровского края на электронную почту: min_it@khv.gov.ru, — сказал Михаил Дегтярев.
А незнакомые номера и аккаунты стоит заблокировать.