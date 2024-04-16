Копируют голос и выводят на разговор: аферисты стали звонить хабаровчанам от имени губернатора

Глава региона просит хабаровчан не поддаваться на провокации. Он рекомендует не отвечать на звонки с незнакомых номеров, на сообщения с подозрительных аккаунтов и уж, тем более, не делать что-то по чьей-либо указке и не передавать личные данные.