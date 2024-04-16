Погода в Новосибирске на неделю: теплая весна с дождливыми паузами

Синоптики Gismeteo прогнозируют переменчивую погоду в Новосибирске на предстоящую неделю. Начало недели будет прохладным: в понедельник ожидается до +7 градусов и небольшой дождь, ночью температура опустится до +1 градуса. Во вторник выглянет солнце, но воздух прогреется лишь до +6 градусов.
Середина недели принесет долгожданное потепление: в среду столбик термометра поднимется до +13 градусов, однако к вечеру возможны дожди. Четверг и пятница будут пасмурными, но без осадков, температура воздуха составит около +10 градусов. Настоящая весенняя погода придет в Новосибирск на выходных.
В субботу и воскресенье ожидается солнце и тепло до +15 градусов. Жителям города стоит быть готовыми к капризам погоды и выбирать одежду по погоде, не забывая зонты.
Переменчивая погода может повлиять на планы горожан. Любителям активного отдыха на природе стоит планировать свои мероприятия на солнечные и теплые дни, например, на выходные. В дождливые дни можно посетить музеи, выставки и кинотеатры.