Погода в Новосибирске на неделю: теплая весна с дождливыми паузами

Синоптики Gismeteo прогнозируют переменчивую погоду в Новосибирске на предстоящую неделю. Начало недели будет прохладным: в понедельник ожидается до +7 градусов и небольшой дождь, ночью температура опустится до +1 градуса. Во вторник выглянет солнце, но воздух прогреется лишь до +6 градусов.