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Синоптики указали точное время, когда ливень во Владивостоке закончится

Осадки будут идти еще долго — горожанам приготовиться.

Сейчас в Ричмонде: +29° 3 м/с 31% 751 мм рт. ст. +25°
Источник: PrimaMedia.ru

Синоптики указали точное время, когда ливень во Владивостоке закончится. По данным метеорологического портала Gismeteo, осадки будут идти сегодня в течение всего дня, сообщает ИА PrimaMedia.

Синоптики советуют горожанам приготовиться, ведь ливень, начавшийся еще ночью, будет давать о себе знать весь день. В 10:00 в городе обещают еще один ливневый удар, однако часам позднее осадки превратятся в мелкий дождь. Точное время завершения непогоды — 00:00 часов.

Температура воздуха сегодня, 16 апреля, будет держаться на уровне в +8 градусов тепла.

Жителей столицы ДФО, а также всего края, просят быть внимательными и отслеживать актуальные прогнозы погоды, чтобы не попасть в неприятную или опасную обстановку на дорогах.