Синоптики указали точное время, когда ливень во Владивостоке закончится

Синоптики советуют горожанам приготовиться, ведь ливень, начавшийся еще ночью, будет давать о себе знать весь день. В 10:00 в городе обещают еще один ливневый удар, однако часам позднее осадки превратятся в мелкий дождь. Точное время завершения непогоды — 00:00 часов.