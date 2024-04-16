Синоптики указали точное время, когда ливень во Владивостоке закончится. По данным метеорологического портала Gismeteo, осадки будут идти сегодня в течение всего дня, сообщает ИА PrimaMedia.
Синоптики советуют горожанам приготовиться, ведь ливень, начавшийся еще ночью, будет давать о себе знать весь день. В 10:00 в городе обещают еще один ливневый удар, однако часам позднее осадки превратятся в мелкий дождь. Точное время завершения непогоды — 00:00 часов.
Температура воздуха сегодня, 16 апреля, будет держаться на уровне в +8 градусов тепла.
Жителей столицы ДФО, а также всего края, просят быть внимательными и отслеживать актуальные прогнозы погоды, чтобы не попасть в неприятную или опасную обстановку на дорогах.