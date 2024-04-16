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Во Владивостоке вновь затопило площадь на Луговой

Дорожные рабочие уже выехали на место для откачки воды.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке бушует непогода. Ливень в дальневосточной столице начался с самого утра, и это уже осложнило трафик в городе, сообщает ИА PrimaMedia. так, например, оказалась затоплена площадь в районе Луговой. Движение здесь замедлено.

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, бригады рабочих уже на месте — откачивают воду с затопленного участка. Кроме того, там, где необходимо спустить воду, дорожники оперативно поднимают решетки коллекторов.

В мэрии также уточнили, что на данную минуту серьезных подтоплений, кроме Луговой, в городе не отмечается. Редакция ИА PrimaMedia продолжить следить за развитием событий.

Напомним, в Приморье сегодня властвуют атмосферные фронты. В крае прогнозируются дожди и даже грозы. Ветер возьмет направление с юга и юго-востока, умеренный до сильного.