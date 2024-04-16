«Такого не видели давно». Актёр «Золота Умальты» — о съёмках и успехе фильма

Режиссёр сделал так, что мои эпизоды записали в самом конце съёмочного процесса, чтобы я как приезжий с Дальнего Востока не был вынужден мотаться туда-сюда. В субботу я прибыл в Питер, а уже в воскресенье, в 5:30 утра, приехал в карельскую тайгу — там снимался бунт каторжников на золотом прииске и сцена, где я помогал Самойленко-Булыгину нанимать «солдат удачи». Он и другие актёры работали профессионально. Ничего лишнего, никакой суеты и нервов — все работали в замечательной, доброй и душевной обстановке.