Предприниматель из Приморья «не донес» более 16 миллионов рублей в бюджет РФ

Следствие Следственного комитета России по Приморскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО «Альянс Прим», занимающегося строительством и уклонившегося от уплаты налогов на сумму более 16 миллионов рублей, сообщает ИА PrimaMedia.
По версии следствия, в период с января 2018 года по март 2020 года руководитель коммерческой компании, основным видом деятельности которой являлась строительство жилых и нежилых зданий, создал формальный документооборот, имитирующий взаимоотношения с рядом организаций, тем самым уклонился от уплаты налогов.
Благодаря действиям следователей, ущерб, нанесенный бюджету РФ, был возмещен полностью, а также были приняты меры по возмещению ущерба в налоговой сфере на сумму более 4 миллиардов рублей.
Расследование проводилось при участии УФНС и УМВД России по Приморскому краю. Работа по этому направлению продолжается.