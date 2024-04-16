Предприниматель из Приморья «не донес» более 16 миллионов рублей в бюджет РФ

По версии следствия, в период с января 2018 года по март 2020 года руководитель коммерческой компании, основным видом деятельности которой являлась строительство жилых и нежилых зданий, создал формальный документооборот, имитирующий взаимоотношения с рядом организаций, тем самым уклонился от уплаты налогов.