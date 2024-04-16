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Новая сцена появится в парке имени Гагарина в Хабаровске

Сейчас рабочие занимаются монтажом конструкции.

Источник: Мэрия Хабаровска

В хабаровском городском парке имени Гагарина полным ходом идёт монтаж новой сцены, которую в перспективе будут активно использовать при проведении различных массовых мероприятий. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», конструкцию заработает уже на ближайших праздниках: в День весны и труда — 1 мая, в День Победы — 9 мая и День семьи — 18 мая.

 — Мы попросили выделить нам средства на сцену из городского бюджета прошлой осенью и вопрос решили положительно. Сейчас работы уже подходят к завершению. Мы предоставим возможность выступать местным коллективам бесплатно. Будем рассматривать заявки творческих групп, чтобы они смогли продемонстрировать свои номера горожанам, — рассказал директор парка имени Гагарина Александр Бурнос. По информации пресс-службы администрации города, новая сцена достаточно функциональна и позволяет дополнять её необходимым дополнительным оборудованием. Это, например, источники света или звуковые компоненты. Сдать конструкцию в эксплуатацию должны уже в ближайшее время.

Отметим, что хабаровский парк имени Гагарина регулярно дополняется новыми зонами. Так, осенью прошлого года, там открыли новую детскую площадку, выполненную в космическом стиле. Место для детского отдыха находится недалеко от развлекательного центра «Космопорт». Ранее подобных мест в парке не было, на что жаловались местные жители. В городской администрации прислушались к людям и исправили ситуацию.

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