Новая сцена появится в парке имени Гагарина в Хабаровске

— Мы попросили выделить нам средства на сцену из городского бюджета прошлой осенью и вопрос решили положительно. Сейчас работы уже подходят к завершению. Мы предоставим возможность выступать местным коллективам бесплатно. Будем рассматривать заявки творческих групп, чтобы они смогли продемонстрировать свои номера горожанам, — рассказал директор парка имени Гагарина Александр Бурнос. По информации пресс-службы администрации города, новая сцена достаточно функциональна и позволяет дополнять её необходимым дополнительным оборудованием. Это, например, источники света или звуковые компоненты. Сдать конструкцию в эксплуатацию должны уже в ближайшее время.