Навигация по Амуру в Хабаровске может стартовать раньше

На Амуре в районе китайского города Фуюань, что в 65 километрах от Хабаровска, 14 апреля начался ледоход. Об этом пишет телевидение Фуюаня. То есть, навигация по реке может стартовать раньше привычного срока. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".