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Навигация по Амуру в Хабаровске может стартовать раньше

На реке начался ледоход.

Источник: Комсомольская правда

На Амуре в районе китайского города Фуюань, что в 65 километрах от Хабаровска, 14 апреля начался ледоход. Об этом пишет телевидение Фуюаня. То есть, навигация по реке может стартовать раньше привычного срока. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Гидрологи уже составили прогноз и предполагают, что к концу апреля Амур полностью освободится ото льда. Это значит, что в последних числах месяца между Хабаровском и Китаем может открыться международная навигация.

Администрация краевой столицы же пишет, что речная навигация начнется в последнее воскресенье апреля — это 28 число. Обычно старт водным перевозкам власти дают немного позже.

В прошлом году первые паромы пошли по Амуру 1 мая, на три дня позже текущего срока. На маршруте курсировали четыре теплохода.