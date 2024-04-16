Навигация по Амуру в Хабаровске может стартовать раньше

На Амуре в районе китайского города Фуюань, что в 65 километрах от Хабаровска, 14 апреля начался ледоход. Об этом пишет телевидение Фуюаня. То есть, навигация по реке может стартовать раньше привычного срока. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Гидрологи уже составили прогноз и предполагают, что к концу апреля Амур полностью освободится ото льда. Это значит, что в последних числах месяца между Хабаровском и Китаем может открыться международная навигация.
Администрация краевой столицы же пишет, что речная навигация начнется в последнее воскресенье апреля — это 28 число. Обычно старт водным перевозкам власти дают немного позже.
В прошлом году первые паромы пошли по Амуру 1 мая, на три дня позже текущего срока. На маршруте курсировали четыре теплохода.