В Новосибирске опубликован список 25 опасных участков дорог из-за тумана

Сообщается, что в ближайшие дни в регионе ожидаются утренние и ночные туманы, из-за которых значительно ухудшается видимость на дорогах, поэтому чтобы снизить общее количество ДТП, сотрудники МЧС составили список самых опасных трасс: Р-256 «Чуйский тракт» — с 35,812 км по 35,844 км, с 37,350 км по 482 км, Р-256 «Чуйский тракт» — с 32,398 км по 32,569 км, Р-256 «Чуйский тракт» — с 37,849 км по 38,029 км, с 38,136 км по 38,218 км, с 39,937 км по 39,458 км, Р-256 «Чуйский тракт» — с 43,082 км по 43,812 км, Р-256 «Чуйский тракт» — с 48,541 км по 48,954 км, Р-256 «Чуйский тракт» — с 52,710 км по 54,782 км, Р-256 «Чуйский тракт» — с 96,527 км по 98,205 км, Р-255 «Сибирь» — с 56,170 км по 56,579 км, Р-255 «Сибирь» — с 58,400 км по 59,473 км и другие.