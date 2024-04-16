Рассказываем, как будем праздновать 1 мая 2024 года в Иркутске

1 мая 2024 в Иркутске, как и по всей России, отметят Праздник весны и труда. В нашу страну этот красный день календаря пришел в 1917 году. В первый майский день проводили демонстрации, шествие транслировалось по всем центральным телеканалам. Участвовали в нем миллионы советских граждан. В 1990-м году день 1 мая утратил политический окрас и стал Праздником весны и труда. Узнавали, как будем праздновать 1 мая 2024 в Иркутске.
1 мая 2024 в Иркутске: программа мероприятий
1 мая 2024 в Иркутске, конечно, будет выходным днем. И не только первый день мая. Согласно производственному календарю, в апреле последним рабочим днем станет суббота, 27 апреля. Далее — 28, 29, 30 апреля и 1 мая — праздничные выходные. Но, стоит отметить, что так будет только у тех, чей привычный график 5/2. Если же ваш режим работы отличается от пятидневки, то о дополнительных выходных лучше утонять у руководителя.
1 мая 2024 в Иркутске всегда проходила демонстрация у Дворца спорта «Труд». А в прошлом году празднование было особенным — впервые торжественный митинг прошел у стелы «Иркутск — город трудовой доблести» на Байкальском кольце. Выступали творческие коллективЫ, на праздник пришли ветераны труда, труженики тыла, курсанты, активисты, почетные граждане
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении этого звания столице Приангарья в 2020 году, тогда и решено было установить в честь этот памятный знак. Украшают его девять больших бронзовых панно с изображениями знаковых объектов города, сыгравшими роль в годы Великой Отечественной войны.
В городе только началось утверждение мероприятий к 1 мая 2024 в Иркутске. Точные даты праздничных событий появятся здесь позже. Однако, в Союзе «Иркутское областное объединение организаций профсоюзов» уже рассказали, что к Первомайской акции в Иркутской области проведут спортивно-массовые мероприятия для семей с детьми, патриотические молодежные мероприятия — концерты, автопробеги, интеллектуальные турниры с отражением тематики 1 мая. Также будут чествовать трудовые династии и наставников, проведут шефские мероприятия на объектах социально-культурного наследия, связанного с Первомаем и ряд заседаний.
1 мая 2024 в Иркутске: салют
В прошлом году у Вечного огня примерно после девяти вечера началась музыкальная программа, апогеем которой стал фейерверк. Его в 22.00 запустили на Нижней набережной в честь праздника. Будет ли салют на 1 мая в этот раз, узнаем до конца апреля.