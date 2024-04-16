Рассказываем, как будем праздновать 1 мая 2024 года в Иркутске

1 мая 2024 в Иркутске, как и по всей России, отметят Праздник весны и труда. В нашу страну этот красный день календаря пришел в 1917 году. В первый майский день проводили демонстрации, шествие транслировалось по всем центральным телеканалам. Участвовали в нем миллионы советских граждан. В 1990-м году день 1 мая утратил политический окрас и стал Праздником весны и труда. Узнавали, как будем праздновать 1 мая 2024 в Иркутске.