Ледовая масса повредила осветительный столб на набережной Хабаровска

В Хабаровске уже вторую неделю ожидают ледоход, который должен очистить Амур ото льда. Однако первый результат первого движения льда — поломанный фонарь на набережной, сообщает AmurMedia.
В ночь на 16 апреля, из-за движения льда, на набережную залезла огромная глыба льда, которая вывела из строя осветительный столб. На месте с самого утра работает специальная служба. Ранее охранники отгоняли от мечта ЧП зевак, которые с удовольствием фотографировались с новым ледовым объектом.
По прогнозу синоптиков полноценный ледоход должен пойти сегодня.