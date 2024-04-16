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Ледовая масса повредила осветительный столб на набережной Хабаровска

Лед тронулся у берегов краевой столицы, однако полноценного ледохода не случилось.

Источник: AmurMedia

В Хабаровске уже вторую неделю ожидают ледоход, который должен очистить Амур ото льда. Однако первый результат первого движения льда — поломанный фонарь на набережной, сообщает AmurMedia.

В ночь на 16 апреля, из-за движения льда, на набережную залезла огромная глыба льда, которая вывела из строя осветительный столб. На месте с самого утра работает специальная служба. Ранее охранники отгоняли от мечта ЧП зевак, которые с удовольствием фотографировались с новым ледовым объектом.

По прогнозу синоптиков полноценный ледоход должен пойти сегодня.