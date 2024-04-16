Ледовая масса повредила осветительный столб на набережной Хабаровска

В ночь на 16 апреля, из-за движения льда, на набережную залезла огромная глыба льда, которая вывела из строя осветительный столб. На месте с самого утра работает специальная служба. Ранее охранники отгоняли от мечта ЧП зевак, которые с удовольствием фотографировались с новым ледовым объектом.