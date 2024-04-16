Холодный фронт наступает на Приморье: чего ждать от неожиданных климатических капризов

«Во вторник минимальные температуры на большей части края останутся на уровне +7…+14 ºС, и только на востоке и северо-востоке, где сохранится влияние антициклона, будет прохладнее, -+4…-1 ºС. Днем во вторник при облачности и осадках столбики термометров поднимутся до отметок +13…+20 ºС, на побережье +6…+11 ºС», — сообщает Примгидромет в своем тг-канале.