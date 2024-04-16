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Холодный фронт наступает на Приморье: чего ждать от неожиданных климатических капризов

ВЛАДИВОСТОК, 16 апреля, ФедералПресс. Синоптики Примгидромета дали прогноз на ближайшие дни для Приморья. В течение недели регион ожидают резкие изменения погодной обстановки.

Сейчас в Ричмонде: +21° 4 м/с 69% 755 мм рт. ст. +25°
Источник: Reuters

«Во вторник минимальные температуры на большей части края останутся на уровне +7…+14 ºС, и только на востоке и северо-востоке, где сохранится влияние антициклона, будет прохладнее, -+4…-1 ºС. Днем во вторник при облачности и осадках столбики термометров поднимутся до отметок +13…+20 ºС, на побережье +6…+11 ºС», — сообщает Примгидромет в своем тг-канале.

Согласно прогнозам синоптиков, вторник и среда будут под влиянием циклона, что приведет к небольшим и умеренным дождям, особенно в южных районах. Грозы возможны в отдельных местах, а на западе края ожидается сильный ветер.

В среду, при прояснениях, будет теплее на южном побережье. К концу недели ожидается сохранение холодной погоды, особенно в горных районах и на востоке края, где температуры могут опуститься до отрицательных значений.

Дневные температуры воздуха в четверг будут составлять +17…+23 ºС, а на побережье — не выше +6…+11 ºС. В пятницу в континентальных районах ожидается еще большее похолодание на 3−5 градусов.

Во Владивостоке в среду ожидается переменная облачность без осадков с температурой воздуха до +16…+19 ºС днем. В четверг вечером возможен кратковременный дождь, но пятница обещает быть без осадков, с ночными температурами +4…+8 ºС и дневными до +12…+15 ºС.