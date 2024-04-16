Холодный фронт наступает на Приморье: чего ждать от неожиданных климатических капризов

«Во вторник минимальные температуры на большей части края останутся на уровне +7…+14 ºС, и только на востоке и северо-востоке, где сохранится влияние антициклона, будет прохладнее, -+4…-1 ºС. Днем во вторник при облачности и осадках столбики термометров поднимутся до отметок +13…+20 ºС, на побережье +6…+11 ºС», — сообщает Примгидромет в своем тг-канале.
Согласно прогнозам синоптиков, вторник и среда будут под влиянием циклона, что приведет к небольшим и умеренным дождям, особенно в южных районах. Грозы возможны в отдельных местах, а на западе края ожидается сильный ветер.
В среду, при прояснениях, будет теплее на южном побережье. К концу недели ожидается сохранение холодной погоды, особенно в горных районах и на востоке края, где температуры могут опуститься до отрицательных значений.
Дневные температуры воздуха в четверг будут составлять +17…+23 ºС, а на побережье — не выше +6…+11 ºС. В пятницу в континентальных районах ожидается еще большее похолодание на 3−5 градусов.
Во Владивостоке в среду ожидается переменная облачность без осадков с температурой воздуха до +16…+19 ºС днем. В четверг вечером возможен кратковременный дождь, но пятница обещает быть без осадков, с ночными температурами +4…+8 ºС и дневными до +12…+15 ºС.