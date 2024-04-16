В Новосибирске полицейские спасли людей из горящего дома

14 апреля 2024 года трое правоохранителей, неся службу по охране общественного порядка, заметили, что из вентиляционной трубы дома на улице Советской идет дым. Стражи правопорядка сообщили об этом в дежурную часть подразделения и экстренные службы, а сами организовали эвакуацию жильцов.