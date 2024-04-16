В Новосибирске полицейские спасли людей из горящего дома

В Центральном районе города Новосибирска сотрудники полиции эвакуировали людей из горящего дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
14 апреля 2024 года трое правоохранителей, неся службу по охране общественного порядка, заметили, что из вентиляционной трубы дома на улице Советской идет дым. Стражи правопорядка сообщили об этом в дежурную часть подразделения и экстренные службы, а сами организовали эвакуацию жильцов.
Полицейские вывели на улицу людей из жилых помещений, на место прибыли экипаж Росгвардии, а также пожарная бригада. Специалисты выяснили, что возгорание произошло из-за короткого замыкания.
Благодаря слаженным и оперативным действиям стражей правопорядка, удалось избежать человеческих жертв и серьезных последствий.