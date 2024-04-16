Новосибирский «Локомотив» победил красноярский «Енисей» в тай-брейке

В Красноярске 15 апреля 2024 года прошел третий матч серии финала за 5−8 места. После двух побед в Новосибирске волейбольный клуб «Локомотив» одержал верх над командой «Енисей» и в третьем матче серии. Игра завершилась со счетом 2:3 (25:23, 36:34, 24:26, 27:29, 13:15). Информация об этом появилась на официальном сайте новосибирской команды.
Матч выдался напряженным, как и во втором поединке, новосибирцы уступили две первые партии «Енисею», но затем наверстали упущенное и забрали победу в тай-брейке. Каждый сет завершался в нервной борьбе, захватывая дух у болельщиков.
Вновь в стартовой шестерке появился доигровщик Денис Карягин, однако вместо него позже вышел на площадку Омар Курбанов, ставший одним из лидеров встречи.
Следующим соперником «Локомотива» в битве за пятое место стал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Первые два матча пройдут на площадке «Локомотива», расписание игр станет известно позже.