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Под Новосибирском продают коттедж со спа-зоной за 89 миллионов рублей

От дома до центра Новосибирска можно добраться за 15 минут на автомобиле.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Озерный Новосибирского района выставили на продажу трехэтажный коттедж со спа-зоной и гардеробной. Стоимость жилья оценивается в 89 000 000 рублей. Объявление о продаже появилось на сайте объявлений.

Дом построен из кирпича, его общая площадь 676 квадратных метров, а площадь участка — 15 соток. В шикарном особняке есть все для комфортного проживания: спа-зона с бассейном, шикарная гардеробная, мангальная и зона отдыха. Со слов автора объявления, от дома до центра Новосибирска можно добраться за 15 минут на автомобиле, а в коттеджном поселке удачное соотношение природы и инфраструктуры.

— Прекрасное месторасположение, чистый воздух, хорошие соседи, веселые организованные праздники для детей и родителей, теннисный корт, футбольное поле, хоккейная коробка, детская площадка. Все это позволяет чувствовать себя уютно и комфортно любому человеку, — говорится в объявлении.

Дом хозяева строили для себя, а не на продажу. Все требования технического регламента и нормы противопожарной безопасности соблюдены.

недвижимость