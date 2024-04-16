Под Новосибирском продают коттедж со спа-зоной за 89 миллионов рублей

Дом построен из кирпича, его общая площадь 676 квадратных метров, а площадь участка — 15 соток. В шикарном особняке есть все для комфортного проживания: спа-зона с бассейном, шикарная гардеробная, мангальная и зона отдыха. Со слов автора объявления, от дома до центра Новосибирска можно добраться за 15 минут на автомобиле, а в коттеджном поселке удачное соотношение природы и инфраструктуры.