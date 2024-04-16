Небольшой дождь и сильный ветер ожидаются в Иркутской области 16 апреля

Весна продолжает радовать сибиряков потеплением. В понедельник столбики термометров в областной столице поднялись до +18 градусов. В этот вторник по области ожидается небольшой дождь и ветер. Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 16 апреля 2024 года.