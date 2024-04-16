Небольшой дождь и сильный ветер ожидаются в Иркутской области 16 апреля

Весна продолжает радовать сибиряков потеплением. В понедельник столбики термометров в областной столице поднялись до +18 градусов. В этот вторник по области ожидается небольшой дождь и ветер. Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 16 апреля 2024 года.
Погода в Иркутске 16 апреля 2024 года
— По области ожидается облачность с прояснениями, небольшие осадки в виде дождя. В северных районах возможен небольшой, местами умеренный дождь, мокрый снег, ветер юго-западный, северо-западный 5−10 м/с. Местами порывы 15−20 м/с, метели. Температура +11…+16 градусов, местами +1…+6 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Погода в Иркутске 16 апреля 2024 года будет облачной с прояснениями. Вечером ожидается слабый дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5−10 м/с. Возможны порывы до 13 м/с. Столбики термометров покажут +13…+15 градусов.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что молодые медработники Иркутской области получат соцподдержку до 2 млн рублей.