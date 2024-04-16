«Ешь и худей»: в Роспотребнадзоре назвали диетический фрукт

Информация была опубликована в телеграм-канале Роспотребнадзора.
Так, в груше содержатся натуральный кальций и фосфор, которые укрепляют десны и зубную эмаль.
Многие думают, что груши намного слаще яблок, оттого и калорийнее. Это заблуждение, так как на 100 г. фрукта содержится 40 ккал. Яблоки же не такие сладкие из-за большого количества кислоты.
Также груша благотворно влияет на ЖКТ: улучшает пищеварение, стимулирует деятельность почек и печени. Однако грушами нельзя злоупотреблять людям с болезнями поджелудочной железы.