Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ешь и худей»: в Роспотребнадзоре назвали диетический фрукт

Специалисты красноярского ведомства рассказали о полезных свойствах груши.

Источник: Freepik

Информация была опубликована в телеграм-канале Роспотребнадзора.

Так, в груше содержатся натуральный кальций и фосфор, которые укрепляют десны и зубную эмаль.

Многие думают, что груши намного слаще яблок, оттого и калорийнее. Это заблуждение, так как на 100 г. фрукта содержится 40 ккал. Яблоки же не такие сладкие из-за большого количества кислоты.

Также груша благотворно влияет на ЖКТ: улучшает пищеварение, стимулирует деятельность почек и печени. Однако грушами нельзя злоупотреблять людям с болезнями поджелудочной железы.

здоровье