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Ангарчанка по суду вернет государству истраченный на свои хотелки маткапитал

Ангарский городской суд рассмотрел дело о нецелевом использовании средств материнского капитала, истцом по которому выступала прокуратура, и постановил забрать у местной жительницы деньги, вырученные от продажи жилья, предназначенного для детей, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: ТК Город

Как рассказали в надзорном ведомстве, ангарчанка получила сертификат на материнский капитал после рождения второго ребенка:

«Женщина приобрела жилое помещение и дала нотариальное обязательство об его оформлении в общую собственность с детьми с определением размера долей. Однако, в дальнейшем она продала жилое помещение, денежные средства использовала на собственные нужды, распорядившись ими по своему усмотрению. Фактически улучшение жилищных условий семьи не произошло, у несовершеннолетних детей отсутствуют в собственности какие-либо жилые помещения».

Теперь предприимчивой ангарчанке предстоит вернуть в госказну более 420 тысяч рублей.

К слову, ранее в Эхирит-Булагатском районе суд приговорил к условному сроку многодетную мать за нецелевое использование материнского капитала.