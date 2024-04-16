Ангарчанка по суду вернет государству истраченный на свои хотелки маткапитал

«Женщина приобрела жилое помещение и дала нотариальное обязательство об его оформлении в общую собственность с детьми с определением размера долей. Однако, в дальнейшем она продала жилое помещение, денежные средства использовала на собственные нужды, распорядившись ими по своему усмотрению. Фактически улучшение жилищных условий семьи не произошло, у несовершеннолетних детей отсутствуют в собственности какие-либо жилые помещения».