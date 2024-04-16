«Вахта памяти — 2024» торжественно открыта

В этом году более 170 поисковиков со всего края отправятся в экспедиции в Волгоградскую, Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую, Смоленскую области и Республику Карелия — места, где сибиряки вели бои во время Великой Отечественной войны. С апреля по сентябрь 15 отрядов из Красноярского края будут искать незахороненные останки советских солдат.
Стоит отметить, что в прошлом году участниками экспедиций в рамках «Вахты памяти» стали 174 представителя 20 отрядов Красноярского края. Поисковики подняли и захоронили останки 543 солдат, обнаружили 18 медальонов, установили имена пяти бойцов и нашли родственников трёх солдат.
Также на открытии «Вахты памяти» был передан медальон погибшего красноармейца Дениса Васильевича Тонких, призванного на фронт в 1941 году из Каратузского района. Наш земляк был бойцом 378 стрелковой дивизии 1254 стрелкового полка и погиб в марте 1942 года в боях под Великим Новгородом. Останки солдата нашли в 1996 году, но тогда оперативно найти родных не удалось.