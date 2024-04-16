«Вахта памяти — 2024» торжественно открыта

Также на открытии «Вахты памяти» был передан медальон погибшего красноармейца Дениса Васильевича Тонких, призванного на фронт в 1941 году из Каратузского района. Наш земляк был бойцом 378 стрелковой дивизии 1254 стрелкового полка и погиб в марте 1942 года в боях под Великим Новгородом. Останки солдата нашли в 1996 году, но тогда оперативно найти родных не удалось.