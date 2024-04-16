Желтый код опасности введен в Челябинской области из-за порывистого ветра

По информации местных синоптиков, днем 16 апреля в регионе облачно с прояснениями, будут идти кратковременные дожди, воздух прогреется до 9−14 градусов. Ветер южной четверти, его скорость 6−11 м/с, кое-где порывы до 16 м/с.