Желтый код опасности введен в Челябинской области из-за порывистого ветра

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Желтый — погода потенциально опасна. Основание: местами порывы ветра до 16 м/с. Период предупреждения: до 20 часов 16 апреля», — говорится в Прогностической карте предупреждений по УрФО, подготовленной Гидрометцентром России.
По информации местных синоптиков, днем 16 апреля в регионе облачно с прояснениями, будут идти кратковременные дожди, воздух прогреется до 9−14 градусов. Ветер южной четверти, его скорость 6−11 м/с, кое-где порывы до 16 м/с.
В Челябинске во вторник кратковременный дождь, плюс 11−13, порывы ветра до 14 м/с. В 6.30 утра в центре города плюс 3, влажность 73%, ветер южный 7 м/с, атмосферное давление 735 мм ртутного столба при норме 743 мм.
В среду и четверг прогнозируется мощное потепление — днем будет до плюс 18−24 градусов, ночью — до 6−12.