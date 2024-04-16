Музейная ночь в Красноярске состоится 20 апреля

Главной темой культурного фестиваля в этом году станет «Динамика». Для гостей мероприятия подготовили мастер-классы от лучших художников Красноярска, спектакль ТЮЗа, экскурсия-обряд и новая выставка в «Подполье», выступление новосибирской группы Ustal и многое другое.