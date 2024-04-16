Музейная ночь в Красноярске состоится 20 апреля, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Главной темой культурного фестиваля в этом году станет «Динамика». Для гостей мероприятия подготовили мастер-классы от лучших художников Красноярска, спектакль ТЮЗа, экскурсия-обряд и новая выставка в «Подполье», выступление новосибирской группы Ustal и многое другое.
Музейную ночь проведут 20 апреля с 20:00 до 02:00 в центре «Площадь Мира». Как отмечают организаторы культурного мероприятия, активности будут проходить на пяти этажах комплекса. Подробную программу можно посмотреть по ссылке здесь.