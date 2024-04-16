Ещё восемь жителей региона пополнили федеральный регистр доноров костного мозга

Как выяснилось, очень важно расширять именно местный регистр доноров костного мозга.
— Реальность такова, что многим нашим людям невозможно найти донора в международных регистрах. Потому что национальный состав России уникален, живут народы, которые на Западе мало представлены. Когда Кировский НИИ гематологии стал проводить работу по привлечению доноров костного мозга, оказалось, что стали находить новые аллели генов. И Иркутская область — не исключение. Изначально мы сотрудничали с Кировом по исследованию HLA-типа людей бурятской национальности и здесь были открытия. Позже, когда мы стали принимать в регистр всех желающих, то оказалось, люди других национальностей тоже являются обладателями уникальных аллелей, в том числе, и русские, проживающие на территории Иркутской области. В настоящее время в нашем регионе открыто 30 новых аллелей генов, ранее не известных науке, — подробно объяснил главный врач областной станции переливания крови Максим Зарубин.
Большинство людей, которые сегодня сдавали кровь в Штабе общественной поддержки, вступили в федеральный регистр доноров костного мозга или стволовых клеток (так его ещё называют). Причём, для этого не нужна диета, подготовка, трансфузиологи возьмут всего 3 мл крови.
— Когда ты понимаешь, что ты можешь спасти чью-то жизнь, то никакой сложности, это может сделать каждый. Быть донором костного мозга — безопасно и легко, — прокомментировала депутат Законодательного собрания Елена Крыжановская.
Акция напоминает всем, что в субботу — Национальный день донора в России. Это значит, что 19 апреля на площади перед зданием правительства региона откроется мобильный пункт заготовки крови, а рядом в палатке будут принимать желающих стать потенциальным донором костного мозга.