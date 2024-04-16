В Красноярском крае были закрыты еще 14 ледовых переправ

О закрытии 14 ледовых переправ сообщили в пресс-службе МЧС по Красноярскому краю. Ниже публикуем список:
— «Тура-Байкит — граница Богучанского района, на участке Тура-Ниды», р. Нижняя Тунгуска.
— «Тура — Байкит — граница Богучанского района» р. Нижняя Тунгуска.
— «Тура-Байкит-граница Богучанского района», р. Нижняя Чунка.
— «Тура-Байкит-граница Богучанского района», р. Турама.
— «Тура-Ванавара-граница Кежемского района», р. Нижняя Тунгуска.
— «Тура-Ванавара-граница Кежемского района», р. Нидым.
— «Тура-Ванавара-граница Кежемского района», р. Чамбэ.
— «Тура-Ванавара-граница Кежемского района», р. Таймура.
— «Тура-Ванавара-граница Кежемского района», р. Чуня.
— «Тура-Ванавара-граница Кежемского района», р. Нижняя Тунгуска.
— «Тура-Ванавара-граница Кежемского района», р. Подкаменная Тунгуска.
— «Тура-Байкит-граница Богучанского района», р. Суринда.
— «Куюмба-Ванавара», р. Подкаменная Тунгуска.
— «Куюмба-Ванавара», р. Камо.
На сегоднящшний день в Красноярском крае остаются открытыми еще 80 переправ: одна в Енисейском районе, две в Туруханском, три на ТАймыре и 74 в Эвенкии.