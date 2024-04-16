Текслер: Вся Челябинская область будет болеть за «Металлург»

Губернатор Челябинской области поздравил команду и тренерский штаб хоккейного клуба «Металлург» с выходом в финал Кубка Гагарина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Команда билась за Магнитогорск, за своих болельщиков. И победила в принципиальном уральском дерби. Хочу отметить, что это результат большой работы игроков, тренерского штаба, руководства команды. Очень порадовала магнитогорская молодежь».
Он выразил уверенность, что вся Челябинская область будет болеть за «Металлург».
Напомним, магнитогорцы в пятый раз сыграют в финальной серии Кубка Гагарина.
Первая встреча с ярославским «Локомотивом» состоится 18 апреля на Южном Урале, вторая — 20 апреля. Далее, 22 и 24 апреля пройдут игры в Ярославле. С учетом возможных последующих матчей финал должен завершиться 30 апреля.
«Локомотив» в полуфинале обыграл челябинский «Трактор», а магнитогорский «Металлург» вырвал победу в семи матчах серии против екатеринбургского «Автомобилиста».