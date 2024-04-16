В Октябрьском округе Иркутска отремонтируют 40 дворов

Еще шесть придомовых пространств приведут в порядок по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Уже проводят процедуры определения подрядных организаций. Планируется, что все работы завершат до конца лета, сообщает пресс-служба городской администрации.
На большей части дворовых территорий заасфальтируют проезды и тротуары, установят ограждения. Комплексный ремонт по нацпроекту предусматривает не только обновление придомовых дорог и пешеходных дорожек, но и монтаж уличного освещения, формовочную и санитарную обрезку деревьев, высадку зеленых насаждений, создание газонов и клумб. В каждом случае виды таких работ разные, их выполнят по адресам: Трилиссера, 118, Ядринцева, 12, Загоскина, 9, Александра Невского, 91, Лопатина, 4, 4-я Советская, 78.
Помимо этого, за счет субсидии из бюджета города планируется ремонт 15 дворов. Их перечень сформирован с участием депутатов Думы Иркутска. Заявки на выполнение работ принимают от управляющих компаний.
Летом по муниципальным контрактам приведут в порядок 11 лестниц и мостовых сооружений, обустроят 11 контейнерных площадок.
«В каждом городском округе в летний период проведем мероприятия по созданию комфортных условий во дворах многоквартирных домов и на прилегающих территориях. Планирование и исполнение происходит при непосредственном участии жителей, депутатов, управляющих организаций. Для этого задействуем разные механизмы, в том числе привлекаем средства из бюджетов всех уровней», — прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.