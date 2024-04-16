В Октябрьском округе Иркутска отремонтируют 40 дворов

На большей части дворовых территорий заасфальтируют проезды и тротуары, установят ограждения. Комплексный ремонт по нацпроекту предусматривает не только обновление придомовых дорог и пешеходных дорожек, но и монтаж уличного освещения, формовочную и санитарную обрезку деревьев, высадку зеленых насаждений, создание газонов и клумб. В каждом случае виды таких работ разные, их выполнят по адресам: Трилиссера, 118, Ядринцева, 12, Загоскина, 9, Александра Невского, 91, Лопатина, 4, 4-я Советская, 78.