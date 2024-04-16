Спрос на курьеров в Кузбассе, которым готовы платить 146 тыс., вырос на 63%

Эксперты hh.ru выяснили, что в Кемеровской области спрос на курьеров вырос 63% — за первый квартал 2024 года было открыто 700 вакансий. Работодатели готовы им платить от 88 тыс. рублей до 146 тысяч. В прошлом году сумма не поднималась выше 120 тыс.