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Спрос на курьеров в Кузбассе, которым готовы платить 146 тыс., вырос на 63%

В данный момент работодатели не испытывают недостатка в кандидатах.

Эксперты hh.ru выяснили, что в Кемеровской области спрос на курьеров вырос 63% — за первый квартал 2024 года было открыто 700 вакансий. Работодатели готовы им платить от 88 тыс. рублей до 146 тысяч. В прошлом году сумма не поднималась выше 120 тыс.

Однако недостатка в курьерах нет: на одну вакансию в регионе приходится 5,5 резюме, что соответствует норме (норма — 4−7,9 резюме на вакансию).

Чаще всего работодатели ждут от курьеров работоспособности, честности, быстрой обучаемости, вежливости, аккуратности, наличия водительского удостоверения категории B (для курьеров на автомобиле), умения пользоваться навигатором и ориентироваться по карте, трудолюбия, внимательности, доброжелательности.