В Иркутской области пенсионерка могла выйти из дома только через дыру в заборе

Скандал произошел в трехквартирном доме в поселке Залари Иркутской области. Одной из обладательниц жилплощади не досталось приусадебного участка — раньше пенсионерка делила его с соседями, однако те переехали. С новыми отношения не заладились — они перегородили забор профлистом, буквально забаррикадировав соседку, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на ГУФССП России по Иркутской области.