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В Иркутской области пенсионерка могла выйти из дома только через дыру в заборе

Скандал с соседями произошел в поселке Залари.

Скандал произошел в трехквартирном доме в поселке Залари Иркутской области. Одной из обладательниц жилплощади не досталось приусадебного участка — раньше пенсионерка делила его с соседями, однако те переехали. С новыми отношения не заладились — они перегородили забор профлистом, буквально забаррикадировав соседку, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на ГУФССП России по Иркутской области.

Чтобы сходить в магазин, пожилой женщине приходилось пробираться через дыру в заборе. Попытки договориться не увенчались успехом, и пенсионерка обратилась в суд. Однако даже после постановления суда снести забор соседи ничего не предприняли. Убрать конструкцию они согласились только вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора.

ЖКХ