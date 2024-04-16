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В Хабаровске зафиксировали рекордно высокую температуру 14 апреля

Воздух прогрелся до +22,7 градуса.

Сейчас в Ричмонде: +18° 0 м/с 88% 756 мм рт. ст. +16°
Источник: Freepik

Синоптики зафиксировали температурный максимум в Хабаровске 14 апреля, воздух прогрелся до плюс 22,7 градуса, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ТАСС (16+).

«На территории региона сейчас отмечается теплый континентальный воздух, который принесло с Китая. 14 апреля в Хабаровске был зарегистрирован суточный максимум в плюс 22,7 градуса. Это рекордно высокая для этого дня температура», — сказали ТАСС в Дальневосточном гидрометцентре.

Там уточнили, что ранее самое теплое 14 апреля за более чем 100 лет наблюдений было зафиксировано в 2014 году, когда столбики термометров поднялись до плюс 20 градусов.

В Хабаровском крае несколько дней стоит теплая и сухая погода. В настоящее время температура воздуха превышает норму на 11 градусов, сообщили в гидрометцентре. Не исключено, что суточный рекорд будет зафиксирован и 15 апреля.

При этом тепло в регионе долго не продержится. Со вторника ожидаются кратковременные дожди, температура к концу недели снизится до плюс 8 — плюс 10 градусов.